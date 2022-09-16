В Минздраве Киргизии сообщили о 24 погибших в ходе конфликта

Фото: Министерство обороны Киргизской Республики

В ходе конфликта на границе Киргизии и Таджикистана погибли 24 человека. Об этом сообщили в Минздраве Киргизии.

По данным министерства, свыше 20 тел поступили в организации здравоохранения Баткенской области.

Обострение ситуации между Киргизией и Таджикистаном произошла 14 сентября. Тогда между пограничниками двух республик произошла перестрелка в местности Булак-Башы. В погранслужбе сообщили, что инцидент произошел из-за того, что пограничный наряд Таджикистана занял боевые позиции на участке госграницы, нарушив ранее достигнутые между сторонами договоренности и проигнорировав требования киргизских пограничников покинуть территорию.

Через несколько дней из зоны боевых действий на таджикско-киргизской границе эвакуировали более 18 тысяч граждан Киргизии.

