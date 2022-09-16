Политолог рассказал, кому на самом деле выгоден конфликт между Киргизией и Таджикистаном

Фото: телеграм-канал "SHOT"
Амбиции в конфликте Киргизии и Таджикистана поддерживаются некими политическими силами извне. Об этом в эфире радио КП заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
Он пояснил, что эти республики до конца не могут разделить государственные границы, поэтому пограничные отряда постоянно находятся в режиме постоянного напряжения, который перерастает в перестрелку.
"Почему не могут провести госграницу, ведь практически это однородные новые государства из состава Советского Союза? <...> я вижу эту перестрелку в контексте общего обострения ситуации в гибридной войне между США, их союзниками и РФ", – заявил Кошкин.
По его словам, сейчас по периметру границ обостряются старые проблемы, которые приводят к стягиванию войск. При этом он отметил, что на уровне руководителей государств есть возможность якобы стабилизировать ситуацию. Однако политолог выразил мнение, что у них ситуация выходит из-под контроля.
"Я встречался с представителями как с одной, так с другой стороны. В приватной беседе жители этих регионов мне объясняли, что в определенный момент привозят деньги, водку, появляются люди, появляется оружие и вдруг внезапно начинается перестрелка. Значит, есть серьезные силы, которые могут дестабилизировать ситуацию", – поведал эксперт.
Политолог подчеркнул, что США не скрывают, что борются за Центральноазиатский регион. Америка якобы постоянно обещает успех и поддержку.
"Это политический истеблишмент разрывает: к кому же идти, кто им поможет. К России идти или же идти к Китаю, или США. Много дорог, по которым может идти развитие государства", – заключил Кошкин.
Обострение ситуации между Киргизией и Таджикистаном произошла 14 сентября. Тогда между пограничниками двух республик произошла перестрелка в местности Булак-Башы. В погранслужбе сообщили, что инцидент произошел из-за того, что пограничный наряд Таджикистана занял боевые позиции на участке госграницы, нарушив ранее достигнутые между сторонами договоренности и проигнорировав требования киргизских пограничников покинуть территорию.
Через несколько дней из зоны боевых действий на таджикско-киргизской границе эвакуировали более 18 тысяч граждан Киргизии.
Власти Киргизии начали эвакуацию людей из населенных пунктов
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