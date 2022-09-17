ОДКБ призвала Киргизию и Таджикистан к урегулированию конфликта на границе

Фото: телеграм-канал "ОДКБ"

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвала к дипломатическому урегулированию пограничного конфликта между Киргизией и Таджикистаном. Об этом сообщает ТАСС.

В секретариате сообщили, что ОДКБ приветствует прекращение огня и переговоры пограничных служб сторон.

"Уверены, что будут найдены взаимоприемлемые пути, чтобы урегулировать этот сложный пограничный вопрос, снизить напряженность и не допустить эскалации конфликта. Считаем применение силы неприемлемым", – заявили в организации.

ОДКБ следит за ситуацией и выражает надежду на устойчивое и долгосрочное перемирие, также указано в сообщении. В организации призвали урегулировать конфликт исключительно мирным путем.

МЧС Киргизии ранее объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в приграничной с Таджикистаном Баткенской области. Срок действия предупреждения не уточняется.

Обострение ситуации между Киргизией и Таджикистаном произошло 14 сентября. Тогда между пограничниками двух республик произошла перестрелка в местности Булак-Башы. Жертвами эскалации, по данным Минздрава Киргизии, стали 24 человека.