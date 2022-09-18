Минздрав Киргизии заявил о 36 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном

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Фото: ТАСС/Danil Usmanov/АР
Число погибших граждан Киргизии в ходе конфликта на границе с Таджикистаном достигло 36 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Киргизии.
"Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 36 человек", – сообщили в ведомстве.
По словам представителя пресс-службы Минздрава Киргизии, в результате конфликта пострадали 139 человек.
До этого сообщалось, что количество пострадавших в результате конфликта выросло до 121 человека. В числе пострадавших были как гражданские лица, так и военнослужащие.
Уточнялось, что людей, получивших ранения, размещают в медицинских учреждениях Баткенской и Ошской областей, а также в столице страны.
До этого сообщалось, что военнослужащие Таджикистана взорвали 36-метровый мост в Киргизии.
По данным киргизского Минтранса, все случилось на 7-м километре автомобильной дороги Кок-Таш-Аксай-Тамдык, на участке дороги Дача-Чайхана. Мост был подорван на реке Ак-Суу.
Власти Киргизии начали эвакуацию людей из населенных пунктов
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