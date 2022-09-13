Эксперт рассказал, как правильно выбрать автошколу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Гендиректор АНО "Движение без опасности" Вадим Мельников рассказал, как выбрать автошколу на фоне заявлений об их возможном закрытии. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Как отметил эксперт, сначала закроются самые некачественные автошколы. Поэтому особое внимание при выборе нужно обратить на отзывы учеников.
"Система рейтингования не отражает реальность. Нужно понимать, что честнее, чем отзывы тех, кто там учился, найти будет сложно", – сказал он.
Однако он добавил, что люди редко пишут хорошие отзывы, чаще пользователи отражают негатив. Мельников посоветовал заранее узнать о педагоге и проценте тех, кто сдал экзамены с первого раза.
"Ни один ученик не скажет, хороший учитель или плохой, он может сказать, было ли ему комфортно или нет, и результирующую часть можно посмотреть по количеству сдавших с первого раза, можно съездить на собеседование", – объяснил он.
Не стоит выбирать самую ближайшую или самую дешевую автошколу, резюмировал эксперт.
Ранее президент Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева заявила, что в РФ до конца 2022 года могут закрыться большинство автошкол. По ее словам, весной число желающих получить право стать водителем уменьшилось на 50% по сравнению с докризисным периодом.
Зайцева утверждает, что автошколы закроются из-за пандемии COVID-19, роста издержек из-за стоимости автомобилей и запчастей, а также сокращения клиентов.
В свою очередь, глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов сообщил, что информация о массовом прекращении работы заведений, которую транслировали некоторые СМИ, является ложной. По его словам, ни пандемия, ни санкции не повлияли на благополучие бизнеса.
Российские автошколы сообщили о возможном дефиците машин через три года
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