В России предложили вернуть самоподготовку водителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Член Совфеда Айрат Гибатдинов предложил вернуть в России самоподготовку водителей без помощи автошкол. Об этом сообщает News.ru.
По словам председателя правления Национального союза ассоциаций автошкол Елены Зайцевой, сейчас автошколы сталкиваются с проблемами с запчастями и сервисным обслуживанием.
"Не думаю, что все (автошколы) сейчас захотят приобретать продукцию "АвтоВАЗа". К сожалению, сегодня они перешли на выпуск очень бедных версий машин, например без антиблокировочных систем, систем безопасности. А мы ведь учим людей правильно пользоваться этими системами", – пояснила Зайцева.
Директор одной из региональных автошкол отметил падение спроса. Он подчеркнул, что необходимые стандартам безопасности новые автомобили купить невозможно из-за высоких цен или их отсутствия в продаже. Кроме того, машины с внушительными пробегами требуют частого обслуживания, но иногда сделать это невозможно.
"Сервисы разводят руками, они не могут привезти те или иные запчасти и расходники. Многие россияне вообще отказались от планов учиться водить машину: это дорого, да и нет понимания, на чем потом ездить", – рассказал он.
Гибатдинов выразил мнение, что окупаемость автошкол практически приравнивается к нулю из-за роста цен на автомобили. При этом закрытие школ может привести к отсутствию возможности получать права.
"Поэтому следует подумать и о самоподготовке водителей – правда, для этого нужно осознавать, что инструктор обязательно должен быть высококвалифицированным и обладать лицензией на осуществление своей деятельности, иначе это повлечет за собой опасные ситуации", – поведал Гибатдинов.
Лидер организации "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин напомнил, что раньше россиянам разрешали обучаться вождению самостоятельно при помощи частных инструкторов. Он предположил, что в настоящее время государство будет вынуждено вернуть такую практику.
Вместе с тем Похмелкин добавил, что без системы самоподготовки частные инструкторы продолжат учить россиян, а многие автошколы будут торговать свидетельствами о прохождении обучения.
Ранее аудиторская компания "Технологии доверия" предположила, что российский авторынок может полностью восстановиться уже к 2024 году. Согласно оценкам аналитиков, по итогам текущего года рынок автомобилей в РФ сократится на 28% – до 1,1 миллиона проданных машин, затем ежегодно он будет расти на 6% при сохранении господдержки.
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