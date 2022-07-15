Полный бак бензина больше не будут отпускать водителям на автозаправках – СМИ

О новых правилах для автозаправок заговорили на этой неделе. Отпускать полный бак водителям больше не будут – такая информация со ссылкой на руководителей АЗС появилась в прессе.

С чем связано такое решение? Можно ли где-то еще залить бак до отказа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.