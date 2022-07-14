Южный вестибюль станции метро "Черкизовская" закрыли по требованию полиции. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что для входа и выхода пассажиры могут пользоваться северным вестибюлем – четвертым и пятым выходами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.