"Это наш город": реконструкция кинотеатра "Бирюсинка" завершится до конца 2022 года

Бывший кинотеатр "Бирюсинка" закончат реконструировать до конца 2022 года. Как сообщили в департаменте градостроительной политики, это будет четырехэтажное здание, где разместят кинокомплекс с четырьмя залами, объекты общественного питания, супермаркет, киоски и магазины.

В здании монтируют внутренние и наружные инженерные системы, занимаются отделкой и благоустраивают территорию. Кинотеатр "Бирюсинка" вошел в большую программу реконструкции советских кинотеатров. В рамках этой программы в столице обновляют 30 объектов.