МЧС продлило экстренное предупреждение о грозе в Москве до конца четверга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гроза и шквалистый ветер в столичном регионе ожидаются в ближайшие часы и до конца четверга, 14 июля, сообщает ГУ МЧС РФ по городу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 14 июля местами в Москве сохранится ливневый дождь, гроза", – отмечается в сообщении.

Ранее на дежурство вышли аварийные бригады инженерных компаний, они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи или падения деревьев. Здания и сооружения постарались защитить от сильных порывов ветра.

Горожан из-за непогоды призвали быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не оставлять вблизи них автомобили.

