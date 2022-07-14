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Политика

14 июля, 21:51

США разрешили транзакции с РФ по удобрениям и продовольствию

политика

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Американский Минфин разрешил транзакции с РФ по удобрениям, продовольствию, посевным материалам, а также лекарствам и медицинскому оборудованию, сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что речь идет о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях.

Кроме того, Соединенные Штаты на время разрешили операции с экс-дочерней компанией "Газпрома" Gazprom Germania GmbH и сняли ограничения с "дочки" Альфа-Банка в Казахстане.

Помимо этого, американское руководство разрешило пребывающим в России гражданам США сделки, связанные с налоговыми декларациями, которые подпали под ограничительные меры.

Ранее Россия ввела блокирующие санкции в отношении всей группы Gazprom Germania, которая перешла под временное управление немецкого регулятора. В свою очередь, министр экономики Роберт Хабек подтвердил, что в ФРГ несколько дочерних компаний "Газпрома" перестали получать газ из России.

В начале апреля "Газпром" отозвал своих представителей из органов управления Gazprom Germania GmbH и подконтрольных ей предприятий. Данное решение было принято в связи выходом холдинга из участия в немецкой компании.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Санкции

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