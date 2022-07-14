ВС РФ и подразделения ЛНР закрепились в 2,5 километра от Соледара

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Вооруженные силы РФ совместно с подразделениями ЛНР закрепились в 2,5 километра от Соледара, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции Ивана Филипоненко.

"Силы России и Народной милиции ЛНР закрепились в 2,5 километрах от Соледара и оттуда продолжают развивать наступление на город", – рассказал он.

В свою очередь, украинские боевики обосновались в жилом районе, чтобы в любой момент иметь возможность использовать мирных граждан в качестве живого щита, добавил Филипоненко.

Ранее в ДНР сообщили, что Северск перешел под оперативный контроль сил республики. До этого союзные силы России и ЛНР зашли на окраины Соледара. Планируется, что после взятия указанных городов войска двинутся в сторону Славянска и Краматорска.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

