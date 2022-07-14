Бригады "Мосводостока" переведены в режим повышенной готовности. Они готовы к устранению возможных скоплений воды.

Ливень уже прошел на востоке Москвы. В настоящее время он накрыл Северный округ.

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