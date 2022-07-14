Поезда не будут ходить на участке БКЛ с 23 июля по 22 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда не будут ходить на участке БКЛ от "Савеловской" до "Петровского парка" с 23 июля по 22 августа. Это связано с тем, что необходимо присоединить строящийся участок Большой кольцевой линии от "Электрозаводской" до "Савеловской" к существующей линии, сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".

"Такие работы необходимы перед открытием новых станций, и без закрытия участка их провести нельзя", – говорится в сообщении.

В Дептрансе отметили, что после открытия новых станций – "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники" – удастся в два раза оперативнее передвигаться между соседними районами, экономить около 15 минут в пути, а также прокладывать новые маршруты: пассажирам не придется ездить в центр, чтобы пересесть на другую линию.

На время ограничений москвичи смогут пользоваться станцией "Савеловская" серой ветки метро, а также Кольцевой линией или электробусом т42.

"Мы понимаем, что временно вам придется изменить привычные маршруты и потратить на дорогу немного больше времени. Но без этого закрытия долгожданные станции БКЛ не открыть", – заключили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что из-за концерта в районе "Лужников" перекроют ряд столичных улиц. Нельзя будет проехать от улицы Усачева до улицы Доватора, по проектируемому проезду № 2309 и улицам Савельева и 10-летия Октября.

Кроме того, закроют для проезда саму улицу Доватора – от Хамовнического Вала до Кооперативной улицы. Ограничения вступят в силу с 23:00 15 июля. Припарковаться там не получится с 00:00.