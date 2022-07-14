Столичные улицы около Лужников перекроют в пятницу, 15 июля

Из-за концерта в районе Лужников перекроют ряд столичных улиц. Нельзя будет проехать от улицы Усачева до улицы Доватора, по проектируемому проезду № 2309 и улицам Савельева и 10-летия Октября.

Кроме того, закроют для проезда саму улицу Доватора – от Хамовнического Вала до Кооперативной улицы. Ограничения вступят в силу с 23:00 15 июля. А припарковаться там не получится с 00:00.

Такая схема будет действовать до окончания мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.