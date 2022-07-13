Единый пешеходный маршрут создадут в Щукинском парке и Всехсвятской роще

В Щукинском парке и Всехсвятской роще создадут единый пешеходный маршрут для отдыха и прогулок. Сделают это в рамках проекта экологической реабилитации территории.

Старый асфальт дорожек заменят на более экологичное покрытие. Стихийные тропинки сделают более удобными. В парке высадят сотни молодых деревьев. А также приведут в порядок детские и спортивные площадки.

Пространство, расположенное слева от Волоколамского шоссе, поделено на несколько частей. Новый маршрут их объединит. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.