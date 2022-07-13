Новый спортивный объект построят в Хорошевском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Хорошевском районе столицы появится новый спортивный объект на месте спорткомплекса ЦСКА, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 7 июля 2022 года приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь объекта составит почти 2,34 гектара.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что ранее на этом участке располагался универсальный спортивный комплекс ЦСКА, который снесли.

"Строительство нового спортивного объекта предусмотрено Федеральной адресной инвестиционной программой", – добавила она.

Ранее сообщалось, что крытый футбольный манеж построят на Варшавском шоссе в Москве. Ожидается, что новый объект поможет в развитии футбольной академии. За счет большего числа полей можно будет проводить тренировки в разных форматах и при разной погоде, а также обеспечить более широкий охват по возрастным категориям.

Еще один спортивный объект появится около станции метро "Улица Академика Янгеля" – в локальном рекреационном центре "Зеленый бульвар" приступили к устройству памп-трека и скейт-парка. Памп-трек будет состоять из двух секций: для новичков (44 метра) и для профессиональных райдеров (169 метров).

