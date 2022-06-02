У Третьяковской галереи появится новое здание. На окна с помощью цифровой печати нанесут полупрозрачные фрагменты знаменитых произведений живописи.

Арт-пространство откроют в 2024 году на Кадашевской набережной в центре столицы. Перейти в другие корпуса Третьяковской галереи посетители смогут по остекленному переходу. Полотна знаменитых художников уже появились на стенах здания, а скоро леса уберут и их можно будет внимательно рассмотреть.

Музейный комплекс займет 35 тысяч квадратов. Туда войдут выставочные пространства, а также реставрационные мастерские, фотоархив и хранилище графики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

