Автобус задымился на юго-западе Москвы

11:20
Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
Автобус № 804, задымившийся на Профсоюзной улице из-за неисправности турбины, был снят с маршрута, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
Там пояснили, что инцидент с задымлением автобуса произошел в четверг, 2 июня, приблизительно в 09:30.
"По предварительной информации, произошла техническая неисправность турбины двигателя. В результате инцидента пострадавших нет. Автобус снят с линии и ожидает техническую помощь", – говорится в сообщении.
В ГУП "Мосгортранс" добавили, что причины произошедшего выяснит специальная комиссия, в которую войдут представители компании – производителя автобусов, обслуживаемых по контракту жизненного цикла.
Ранее в результате ДТП загорелся рейсовый автобус в подмосковном Одинцове. В результате происшествия никто не пострадал.
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