Рейсовый автобус загорелся в Одинцово в результате ДТП

Фото: телеграм-канал “ДТП и ЧП МОСКВА и МО’’

В результате ДТП загорелся рейсовый автобус в подмосковном Одинцово, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в экстренных служб.

"На Можайском шоссе в городском округе Одинцово во время движения в результате ДТП загорелся рейсовый автобус", – отметил собеседник.

Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи на пересечении Новоясеневского проспекта с Тарусской улицей на юго-западе Москвы.

