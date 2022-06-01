Выпуск легковых автомобилей сократился в РФ почти в 7 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Выпуск легковых автомобилей в России в апреле сократился в 6,8 раза по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом сообщает Росстат.
В апреле выпустили 19 900 машин, что ниже уровня коронавирусного апреля 2020 года, когда было произведено 30 000 легковых автомобилей. За четыре месяца российские автозаводы произвели около 264 000 легковых автомобилей.
В апреле 2022 года в России выпустили 12 300 грузовиков, а за четыре месяца их производство составило 52 500 единиц, что на 5,9% меньше, чем за период с января по апрель прошлого года.
По итогам четырех месяцев 2022 года выпусков автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн увеличился на 1,5%. А производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей в апреле упало на 59,5%.
Ранее сообщалось о передаче российских активов группы Renault государству. Согласно документу, 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции второй компании сохранит ГК "Ростех".
Сергей Собянин уже рассказывал, что на столичном заводе начнут производить автомобили под брендом "Москвич". По его словам, сначала будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, в будущем планируется производить электромобили.
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