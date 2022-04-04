Перевод почтовых уведомлений от госорганов на "Госуслуги" могут завершить в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Перевод почтовых уведомлений от госорганов в электронный формат на портал госуслуг могут завершить в России до конца текущего года. С этой целью уже подготовлен соответствующий проект федерального закона, сообщается на сайте кабмина по итогам совещания у заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко.

Законопроект, вносящий изменения в действующие законы "О почтовой связи" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", подготовлен в целях ускорения перехода АО "Почта России" на максимальное использование портала госуслуг для доставки уведомлений гражданам.

"Данные изменения необходимы для повышения комфорта для граждан и представителей бизнеса по получению услуг почтовой связи", – уточняется на сайте правительства.

При этом полный отказ от бумажных уведомлений в России вводить пока не планируют.

На данный момент "Почта России" уже осуществляет доставку электронных уведомлений. В частности, в электронном формате гражданам поступают уведомления Федеральной службы судебных приставов и Госавтоинспекции.

Ожидается, что принятие нового закона позволит до конца текущего года перевести на доставку уведомлений через портал госуслуг половину федеральных органов исполнительной власти.

"Уведомление граждан и бизнеса о решениях госорганов подчас играет важнейшую роль в различных жизненных ситуациях. Перевод таких уведомлений в электронный вид не только гарантирует стабильность доставки, но и значительно ее ускоряет", – отметил Дмитрий Григоренко.

Он пояснил, что бумажное уведомление доходит до адресата в среднем за семь дней. При этом электронное поступает мгновенно. Вице-премьер правительства подчеркнул, что цифровизация "Почты России" является одним из приоритетов властей.

Ранее сообщалось, что с 2022 года в России началось проактивное информирование граждан о пенсионных правах, касающихся страховых пенсий по старости и пенсионных накоплений. Уведомления о размере будущей пенсии и трудовом стаже, который необходимо получить до выхода на пенсию, начали рассылать гражданам в возрасте от 40–45 лет в личный кабинет на портале госуслуг.