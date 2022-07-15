В России резко выросло число нелегальных водителей такси. За последние полгода действующих разрешений на работу стало меньше на 50 тысяч.

По словам экспертов, проблему теневых таксистов и небезопасных поездок сможет решить новый законопроект по контролю агрегаторов и таксопарков. Согласно документу, если у водителя много штрафов, нет аттестации или он был ранее судим за тяжкие преступления – его не допустят до работы. Помимо этого, медосмотр перед выходом на линию сделают обязательным. А машины обяжут оснащать устройствами контроля за вниманием и усталостью водителей.

Скоро самозанятые смогут садиться за руль такси, а спецслужбы получат доступ к данным водителей. Как это все повлияет на тарифы и почему в машину к нелегалу сесть гораздо дороже? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.