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Москва 24

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Общество

10:32

В России до конца года может закрыться большинство автошкол – СМИ

обществоавто

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

В России до конца года может закрыться большинство автошкол, сообщает газета "Известия" со ссылкой на президента Национального союза ассоциации автошкол Елену Зайцеву.

Она пояснила, что несмотря на то, что у россиян сохраняется интерес к обучению вождению, весной число кандидатов в водители снизилось на 50% по сравнению с докризисным периодом.

Причины этого кроются в прошедшей пандемии коронавируса, росте издержек из-за подорожания автомобилей и запчастей, а также в сокращении числа клиентов. Зайцева рассказала, что стоимость машин растет, из-за чего многие люди не хотят идти учиться вождению.

В свою очередь, глава правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов рассказал, что за 10 лет в России вдвое уменьшилось число автошкол.

Ранее в ГИБДД сообщили, что начинающие водители сдают экзамены на права все хуже. Отмечается, что практическую часть с первого раза сейчас сдают только 12%. Это вдвое меньше по сравнению с прошлым годом. С теорией с первой попытки справляются не 40, а только 35%, хотя эту часть экзамена не усложняли.

Такую тенденцию эксперты объясняют ростом популярности онлайн-обучения, эффективность которого, по их мнению, довольно низкая. Автошколы же считают, что новые правила сдачи слишком жесткие, и просят их изменить.

Начинающие водители все хуже сдают экзамены на права

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