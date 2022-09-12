Союз автошкол Москвы опроверг заявления о закрытии заведений

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов сообщил, что информация о массовом прекращении работы заведений, которую транслировали некоторые СМИ, является ложной. По его словам, ни пандемия, ни санкции не повлияли на благополучие бизнеса.

Кроме того, утверждает глава, подорожание услуг в ближайшем будущем также не планируется.

"В 2014 году у нас их было 14 тысяч, а сейчас порядка 7–8 тысяч в России. В год тысяча школ закрывается, а потом открывается. По Москве мы в 14 году выпускали 120 тысяч человек, сейчас мы выпускаем 60–70 тысяч человек. Это демографическая яма, это не имеет никакого отношения к экономике", – подчеркнул Ачкасов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Он считает, что автошкола работает в совсем ином режиме, нежели иные образовательные учреждения. Деятельность заведений, которые готовят водителей, будет проходить при положительном спросе, отметил Ачкасов.

Он подчеркнул, что если наступит подорожание на услуги, то это будет связано с необходимостью закупок подорожавших автомобилей.

"Машины мы раньше покупали 500–800 тысяч рублей, коробка механика, автомат. Сейчас эта машина стоит 1,6–2,2 миллиона рублей. Если таким путем мы пойдем дальше, то рано или поздно придем к тому, что надо будет повышать цену", – отметил Ачкасов.

Ранее президент Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева заявила, что в РФ до конца 2022 года могут закрыться большинство автошкол. По ее словам, весной число желающих получить право стать водителем уменьшилось на 50% по сравнению с докризисным периодом. Зайцева утверждает, что автошколы закроются из-за пандемии COVID-19, роста издержек из-за стоимости автомобилей и запчастей, а также сокращения клиентов.