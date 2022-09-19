Один человек погиб в ДТП с участием 4 автомобилей в Подмосковье

03:18 (обновлено 19.09.2022 04:58)
В ведомстве уточнили, что авария произошла на 46-м километре трассы М5 "Урал". Водитель автомобиля Gelandewagen выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с тремя автомобилями.
В результате аварии погиб один человек. Также сообщается о двоих пострадавших. Они госпитализированы.
Как сообщает газета "Известия", в ДТП погиб водитель такси 1979 года рождения. Уточняется, что все пострадавшие были пассажирами. У мужчины диагностировали тупую травму живота, у женщины – перелом позвоночника и ребер.
Ранее сообщалось, что семь человек, включая шестерых детей, пострадали в ДТП на Северо-Восточной хорде в Москве. Там автомобиль BMW столкнулся с автомобилем Ford, который остановился на проезжей части из-за поломки. По предварительным данным, водитель BMW не соблюдал дистанцию.
До этого четыре человека погибли в ДТП на Московском малом кольце в Подмосковье при столкновении грузовика и легкового автомобиля. Еще два человека получили травмы.
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