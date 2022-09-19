ДТП с участием 4 автомобилей произошло в Подмосковье

Видео: Москва 24

Водитель автомобиля Gelendwagen без номеров устроил ДТП на Новорязанском шоссе в районе деревни Софьино. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

По их словам, мужчина во время движения по шоссе задел несколько автомобилей, а затем развернулся на полосу встречного движения и поехал по ней.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По предварительным данным, пострадали несколько человек, их госпитализировали. Также, по неподтвержденным данным, в результате аварии погиб один человек.

Ранее сообщалось, что шесть детей и водитель пострадали в результате столкновения двух машин на Северо-Восточной хорде в Москве. Причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем автомобиля BMW, который столкнулся с автомобилем Ford, остановившимся на проезжей части из-за поломки.

До этого четыре человека погибли и двое пострадали в результате ДТП с грузовиком на Московском малом кольце в Подмосковье, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль.