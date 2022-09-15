Четыре человека погибли и два пострадали в ДТП в Подмосковье

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Четыре человека погибли и двое пострадали в результате ДТП с грузовиком на Московском малом кольце в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Ночью в районе 71-го километра Московского малого кольца в Щелковском городском округе произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Четыре человека погибли, два получили травмы", – заявил представитель служб.

Ранее автомобиль "Лада Приора" врезался в прицеп трактора на автодороге Кузайкино – Нурлат в Татарстане. В результате аварии погибли три человека – водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Водитель трактора не пострадал.

По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителем легковушки скоростного режима и дистанции.