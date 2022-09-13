Мотоцикл и автомобиль столкнулись на внешней стороне 78-го км МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием мотоцикла и автомобиля произошло на внешней стороне 78-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На месте работают оперативные службы города. Проезд в районе аварии осуществлялся по двум полосам из пяти. В настоящее время движение полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что два человека получили травмы в результате ДТП со скорой и грузовиком на западе Москвы. Авария случилась около дома 38 на проспекте Вернадского. В результате происшествия пострадали фельдшер и врач, которые находились в машине скорой.

До этого грузовой автомобиль наехал на препятствие и загорелся на внешней стороне 1-го километра МКАД в районе развязки с шоссе Энтузиастов. Информации о пострадавших не поступало.