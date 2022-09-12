Два человека пострадали в ДТП со скорой на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека получили травмы в результате ДТП со скорой и грузовиком на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по городу.

По информации правоохранителей, авария случилась около дома 38, на проспекте Вернадского. Там столкнулись грузовой автомобиль со строительной техникой и скорая.

В результате происшествия, предварительно, пострадали фельдшер и врач, которые находились в машине скорой.

Ранее два человека погибли и шесть пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Опочецком районе Псковской области.

По предварительной информации, столкновение произошло между автомобилем Skoda и микроавтобусом Mercedes Sprinter. После столкновения автомобиль загорелся.