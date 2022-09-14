Шесть человек пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля в Ульяновске

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Служебный автомобиль патрульно-постовой службы и иномарка столкнулись на пересечении улиц Рябикова и Богдана Хмельницкого в Ульяновске.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону, ДТП произошло в среду вечером. В результате аварии пострадали шесть человек. Их доставили в медицинское учреждение.

По предварительным данным, полицейский автомобиль двигался с включенным проблесковым маячком на запрещенный сигнал светофора. По факту аварии начата проверка.

Ранее сообщалось, что пять человек, включая двоих детей, пострадали в результате аварии на трассе в Каменском районе Ростовской области. ДТП произошло на 906-м километре автодороги М-4.

Водитель Toyota Hiace на высокой скорости столкнулся с движущимся впереди автомобилем Hyundai Solaris, который по инерции продолжил движение и наехал на пешехода. Toyota после столкновения также продолжила движение и врезалась в стоящий на дороге грузовик с полуприцепом.