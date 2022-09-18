Шесть детей пострадали в результате ДТП на СВХ на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Readovka"

Шесть детей и водитель пострадали в результате столкновения двух машин на Северо-Восточной хорде на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем автомобиля "БМВ", который столкнулся с "Фордом", остановившимся на проезжей части из-за поломки.

По словам водителя "БМВ", он не заметил стоящий "Форд", уточнили в ведомстве.

"В салоне автомобиля "Форд" женщина-водитель перевозила шестерых несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 13 лет, которые госпитализированы", – сообщили в ведомстве.

В настоящее время прокуратура ВАО устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее столичная Госавтоинспекция сообщила, что по итогам 8 месяцев 2022 года 288 детей пострадали в ДТП в столице, один ребенок погиб.

Как отметили в ГИБДД, каждая четвертая аварии произошла на внутридворовой территории, в связи с чем сотрудники инспекции рекомендовали родителям контролировать передвижение детей на улицах и во дворах.