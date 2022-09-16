Почти 300 детей-пешеходов пострадали в ДТП в Москве за январь – август

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По итогам 8 месяцев 2022 года 288 детей пострадали в ДТП в столице, один ребенок погиб, сообщается в телеграм-канале московской Госавтоинспекции.

Как отметили в ГИБДД, каждая четвертая аварии произошла на внутридворовой территории, в связи с чем сотрудники инспекции рекомендовали родителям контролировать передвижение детей на улицах и во дворах.

"При этом по собственной неосторожности пострадали 96 детей-пешеходов, а из-за нарушений, допущенных водителями, пострадали 192 юных участника дорожного движения", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, наиболее частыми нарушениями ПДД стали:



неожиданный выход из-за припаркованного транспортного средства;

переход в неустановленном месте и вне перехода;

нарушение требований сигнала светофора.

необходимость спешиваться перед переходом дороги и переходить улицу только по пешеходному переходу и только убедившись в своей безопасности;

быть аккуратными во дворе и не перебегать проезжую часть, не выезжать из-за припаркованных автомобилей на велосипеде или самокате.

Среди мер предосторожности сотрудники Госавтоинспекции перечислили:Ранее сообщалось , что по итогам первого полугодия 2022 года Москва осталась лидером среди городов РФ по безопасности дорожного движения. Отмечалось, что социальный риск за указанный период составил менее 1,2 погибшего в ДТП на 100 000 жителей.

Однако, как уточняли в Дептрансе, количество жертв остается неутешительным. Согласно полученным данным за первые полгода 2022 года, на дорогах погибли 147 человек. Показатель вырос в сравнении с прошлым годом на 4%, уточнили в ведомстве.