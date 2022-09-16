Почти 300 детей-пешеходов пострадали в ДТП в Москве за январь – август

12:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
По итогам 8 месяцев 2022 года 288 детей пострадали в ДТП в столице, один ребенок погиб, сообщается в телеграм-канале московской Госавтоинспекции.
Как отметили в ГИБДД, каждая четвертая аварии произошла на внутридворовой территории, в связи с чем сотрудники инспекции рекомендовали родителям контролировать передвижение детей на улицах и во дворах.
"При этом по собственной неосторожности пострадали 96 детей-пешеходов, а из-за нарушений, допущенных водителями, пострадали 192 юных участника дорожного движения", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, наиболее частыми нарушениями ПДД стали:
Однако, как уточняли в Дептрансе, количество жертв остается неутешительным. Согласно полученным данным за первые полгода 2022 года, на дорогах погибли 147 человек. Показатель вырос в сравнении с прошлым годом на 4%, уточнили в ведомстве.
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