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Безопасность

12:51

Почти 300 детей-пешеходов пострадали в ДТП в Москве за январь – август

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По итогам 8 месяцев 2022 года 288 детей пострадали в ДТП в столице, один ребенок погиб, сообщается в телеграм-канале московской Госавтоинспекции.

Как отметили в ГИБДД, каждая четвертая аварии произошла на внутридворовой территории, в связи с чем сотрудники инспекции рекомендовали родителям контролировать передвижение детей на улицах и во дворах.

"При этом по собственной неосторожности пострадали 96 детей-пешеходов, а из-за нарушений, допущенных водителями, пострадали 192 юных участника дорожного движения", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, наиболее частыми нарушениями ПДД стали:

  • неожиданный выход из-за припаркованного транспортного средства;
  • переход в неустановленном месте и вне перехода;
  • нарушение требований сигнала светофора.

Среди мер предосторожности сотрудники Госавтоинспекции перечислили:
  • необходимость спешиваться перед переходом дороги и переходить улицу только по пешеходному переходу и только убедившись в своей безопасности;
  • быть аккуратными во дворе и не перебегать проезжую часть, не выезжать из-за припаркованных автомобилей на велосипеде или самокате.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2022 года Москва осталась лидером среди городов РФ по безопасности дорожного движения. Отмечалось, что социальный риск за указанный период составил менее 1,2 погибшего в ДТП на 100 000 жителей.

Однако, как уточняли в Дептрансе, количество жертв остается неутешительным. Согласно полученным данным за первые полгода 2022 года, на дорогах погибли 147 человек. Показатель вырос в сравнении с прошлым годом на 4%, уточнили в ведомстве.

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