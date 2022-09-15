Россиянам рассказали, как оформить "шенген" по новым правилам

C 12 сентября между РФ и Евросоюзом перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме. Для россиян это значит, что за оформление "шенгена" придется больше платить, а также дольше ждать рассмотрения заявки на визу. Рассказываем, какие еще изменения произошли для туристов.



Увеличение визового сбора

Визовый сбор для взрослых россиян теперь составляет 80 евро, что на 45 евро дороже, чем раньше. За детей в возрасте от 6 до 12 лет сумма увеличилась с 35 до 40 евро. Кроме того, для въезда в ЕС могут понадобиться дополнительные документы. В частности, консульствам разрешили не принимать страховые полисы, выданные российскими страховщиками.

Из-за действующих сегодня ограничений такую страховку могут посчитать недостаточной. В этом случае заявителю придется застраховаться в одной из иностранных компаний.

Также ожидается, что при оформлении виз россиян будут тщательнее проверять на наличие средств для поездки. Это связано с тем, что карты отечественных банков не работают в пределах Евросоюза. В Еврокомиссии считают, что данная проблема ставит под сомнение платежеспособность граждан РФ. Помимо того, при подаче документов будет оцениваться готовность россиян вернуться на родину.



Новые сроки оформления

Срок обработки заявлений на визу увеличился до 15 дней против бывших 10. Однако он может быть продлен и до 45 дней. На фоне этих изменений в Ассоциации туроператоров России (АТОР) призывают обращаться за визой как можно раньше до поездки.





из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР) Участники туристического рынка предполагают, что средние сроки оформления "шенгена" после 12 сентября, предположительно, увеличатся еще на 7–10 дней. Поэтому минимальный срок для планирования поездки в Европу и получения визы составит не менее 1,5–2 месяцев.

"Но лучше озаботиться получением визы и еще раньше – за 3–4 месяца до начала путешествия. Напомним, визовый кодекс ЕС позволяет подавать документы на шенгенскую визу за 6 месяцев до планируемой поездки", – говорится в сообщении АТОР.



Визы станут короче

Странам Евросоюза рекомендуется воздержаться от оформления россиянам многократных виз с длительным сроком действия. В связи с этим представители туриндустрии прогнозируют увеличение числа выдачи LTV-виз.



LTV-виза (Limited territorial validity visa) – это разновидность визы, которая позволяет въезжать в Шенгенскую зону с ограничениями. В частности, она действительна только в той стране, которая ее выдала.



Например, если турист получит трехлетнюю LTV-визу во Францию, то действовать она будет лишь на территории этой страны, объяснили в АТОР. Посетить другое государство Шенгенской зоны по ней не получится.



Где принимают документы?

Документы на оформление виз от российских туристов перестали принимать девять стран Евросоюза, отметили в АТОР. Среди них Бельгия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, Чехия и Эстония. Более того, с 19 сентября Латвия, Литва, Польша и Эстония закроют въезд на свою территорию россиянам, в том числе и с шенгенскими визами, которые выдали другие страны.

В то же время некоторые члены ЕС продолжают принимать документы от граждан РФ. Туроператоры фиксируют, что к лояльным остаются Венгрия, Греция, Испания, Италия, Кипр (национальная виза, не "шенген"), а также Франция.

