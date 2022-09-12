В посольстве Франции в РФ пообещали продолжить выдавать визы россиянам

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Франция продолжит выдавать краткосрочные визы россиянам, но сбор и срок рассмотрения запросов будут увеличены. Об этом сообщается на сайте французского посольства в Москве.
Так, визовый сбор увеличится с 35 до 80 евро, а рассмотрение запроса займет до 45 дней.
"Желающим получить визу рекомендуется учитывать этот срок при планировании путешествия", – говорится в сообщении.
При этом в посольстве отметили, что это решение не касается долгосрочных виз.
Ранее издание Watson сообщило, что Евросоюз призвал Швейцарию ввести визовые ограничения для россиян. Не исключается, что Цюрих будет вынужден поддержать решение ЕС о приостановке действия договора об упрощенном визовом режиме с Россией, отмечалось в статье.
До этого Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Решение вступит в силу с 12 сентября. После этого стоимость визы для россиян составит 80 евро, увеличатся сроки рассмотрения заявок, появится необходимость в дополнительных документах.
Упрощенный визовый режим между ЕС и РФ перестал действовать 12 сентября
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