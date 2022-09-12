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Туризм

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Эксперт рассказал, введет ли Черногория визы для россиян

По курсу с ЕС: отменит ли Черногория безвизовый режим для россиян
туризм

В МИД Черногории предложили отменить упрощенный визовый режим для россиян. В ведомстве считают, что необходимо поддержать позицию ЕС в этом вопросе. Сегодня гражданам РФ разрешено в течение 30 дней без визы находиться на территории страны. Разбираемся, может ли Черногория присоединиться к европейским санкциями и как это отразится на сфере туризма.

По примеру ЕС

Фото: depositphotos/ollirg06

С 12 сентября вступило в силу решение ЕС, касающееся приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. На фоне этого глава МИД Черногории Ранко Кривокапич предложил последовать примеру Евросоюза.

Черногория является партнером ЕС, и министр иностранных дел считает, что и в этом решении наша страна должна полностью согласовать позицию с ЕС, как это было и ранее.
из ответа Отделения связей с общественностью черногорского МИД

Сегодня гражданам РФ не требуется оформлять визы для поездки в Черногорию, если срок их пребывания не превышает 30 дней. Если правительство страны поддержит решение ЕС, то въездные документы придется оформлять даже при краткосрочном визите.

Черногория с 1 марта присоединилась ко всем санкциям Евросоюза, направленным против России в связи с ситуацией на Украине. Тогда в МИД страны пояснили, что продолжают курс полной согласованности с политикой ЕС. Кроме того, в конце марта черногорские власти сократили срок пребывания граждан РФ в стране без визы до 30 дней против бывших 90 дней.

Ранее россиянам рассказали о сложностях, с которыми им придется столкнуться при получении "шенгена" с 12 сентября. В частности, сумма визового сбора поднялась с 35 до 80 евро. Кроме того, время обработки заявки изменилось с 10 до 15 дней. При необходимости срок рассмотрения могут увеличить до 45 дней. Также Еврокомиссия призвала страны ЕС отказаться от выдачи россиянам многократных виз с длительным сроком действия.

Иллюзия о братских народах

Упрощенный визовый режим между ЕС и РФ перестал действовать с 12 сентября

Правительство Черногории, скорее всего, действительно отменит безвизовый режим для россиян, предположил в разговоре с Москвой 24 политолог Юрий Светов.

"В своем заявлении представитель МИД подчеркивает свою преданность ЕС, это поразительно. Их совершенно не смущает тот факт, что добрые отношения Черногории и России длились веками, еще со времен Романовых. То есть тому, что было на протяжении веков, верным не надо быть, а тут надо быть верным", – подчеркнул эксперт.

Я думаю, они сделают это. А если учесть, что последнее время отношения между странами (РФ и Черногорией. – Прим. ред.) испортились окончательно, то они точно пойдут на этот шаг.
Юрий Светов
политолог

Политолог напомнил, что после 24 февраля Черногория ввела санкции против России, МИД страны также высказывался о разрыве дипломатических отношений с РФ.

По словам Светова, черногорские власти, скорее всего, пойдут на этот шаг даже в ущерб экономике собственной страны. "Поэтому нам давно пора забыть фразы о братских народах. Сейчас все забыто и эта теория стала иллюзией. Каждая страна действует в своих интересах", – заключил политолог.

Не такая потеря?

Фото: depositphotos/IuliiaVerstaBO

За последние годы популярность Черногории среди российских путешественников уменьшилась. Об этом Москве 24 рассказала руководитель туристического агентства, эксперт по туризму Анна Невзорова.

До COVID-19 Черногория была популярна для россиян. Страна привлекала тем, что человек попадал в Европу, но при этом без шенгенской визы. Я знаю, что там большая русскоговорящая община, многие покупали недвижимость и пользовались ей в сезон.
Анна Невзорова
руководитель туристического агентства, эксперт по туризму

Пандемия коронавируса и непростая внешнеполитическая ситуация развернули туристический поток, продолжила эксперт.

"Сначала был COVID-19, Черногория была закрыта. В прошлом году она открылась, но без прямого авиасообщения, до сих пор попасть туда можно только с пересадкой. В этом году в связи с закрытием границ ситуация усложнилась еще больше", – объяснила турагент.

По словам Невзоровой, из-за этого Черногория стала меньше привлекать российских туристов.

Мало кто готов лететь окольными путями. Стоимость билетов высокая. Путь с пересадками занимает около 26 часов. Это того не стоит. Есть более удобные и открытые для отдыха страны. Поэтому говорить о том, что был огромный турпоток в Черногорию и что он резко закончится с введением виз, я бы не стала.
Анна Невзорова
руководитель туристического агентства, эксперт по туризму

Невзорова считает, что введение визового режима еще больше ударит по популярности страны среди российских туристов.

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