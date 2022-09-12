Эксперт рассказал, введет ли Черногория визы для россиян

В МИД Черногории предложили отменить упрощенный визовый режим для россиян. В ведомстве считают, что необходимо поддержать позицию ЕС в этом вопросе. Сегодня гражданам РФ разрешено в течение 30 дней без визы находиться на территории страны. Разбираемся, может ли Черногория присоединиться к европейским санкциями и как это отразится на сфере туризма.
По примеру ЕС
С 12 сентября вступило в силу решение ЕС, касающееся приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. На фоне этого глава МИД Черногории Ранко Кривокапич предложил последовать примеру Евросоюза.
Сегодня гражданам РФ не требуется оформлять визы для поездки в Черногорию, если срок их пребывания не превышает 30 дней. Если правительство страны поддержит решение ЕС, то въездные документы придется оформлять даже при краткосрочном визите.
Ранее россиянам рассказали о сложностях, с которыми им придется столкнуться при получении "шенгена" с 12 сентября. В частности, сумма визового сбора поднялась с 35 до 80 евро. Кроме того, время обработки заявки изменилось с 10 до 15 дней. При необходимости срок рассмотрения могут увеличить до 45 дней. Также Еврокомиссия призвала страны ЕС отказаться от выдачи россиянам многократных виз с длительным сроком действия.
Иллюзия о братских народах
Упрощенный визовый режим между ЕС и РФ перестал действовать с 12 сентября
Правительство Черногории, скорее всего, действительно отменит безвизовый режим для россиян, предположил в разговоре с Москвой 24 политолог Юрий Светов.
"В своем заявлении представитель МИД подчеркивает свою преданность ЕС, это поразительно. Их совершенно не смущает тот факт, что добрые отношения Черногории и России длились веками, еще со времен Романовых. То есть тому, что было на протяжении веков, верным не надо быть, а тут надо быть верным", – подчеркнул эксперт.
Политолог напомнил, что после 24 февраля Черногория ввела санкции против России, МИД страны также высказывался о разрыве дипломатических отношений с РФ.
По словам Светова, черногорские власти, скорее всего, пойдут на этот шаг даже в ущерб экономике собственной страны. "Поэтому нам давно пора забыть фразы о братских народах. Сейчас все забыто и эта теория стала иллюзией. Каждая страна действует в своих интересах", – заключил политолог.
Не такая потеря?
За последние годы популярность Черногории среди российских путешественников уменьшилась. Об этом Москве 24 рассказала руководитель туристического агентства, эксперт по туризму Анна Невзорова.
Пандемия коронавируса и непростая внешнеполитическая ситуация развернули туристический поток, продолжила эксперт.
"Сначала был COVID-19, Черногория была закрыта. В прошлом году она открылась, но без прямого авиасообщения, до сих пор попасть туда можно только с пересадкой. В этом году в связи с закрытием границ ситуация усложнилась еще больше", – объяснила турагент.
По словам Невзоровой, из-за этого Черногория стала меньше привлекать российских туристов.
Невзорова считает, что введение визового режима еще больше ударит по популярности страны среди российских туристов.