Эксперт рассказал, введет ли Черногория визы для россиян

В МИД Черногории предложили отменить упрощенный визовый режим для россиян. В ведомстве считают, что необходимо поддержать позицию ЕС в этом вопросе. Сегодня гражданам РФ разрешено в течение 30 дней без визы находиться на территории страны. Разбираемся, может ли Черногория присоединиться к европейским санкциями и как это отразится на сфере туризма.



По примеру ЕС

С 12 сентября вступило в силу решение ЕС, касающееся приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ. На фоне этого глава МИД Черногории Ранко Кривокапич предложил последовать примеру Евросоюза.





из ответа Отделения связей с общественностью черногорского МИД Черногория является партнером ЕС, и министр иностранных дел считает, что и в этом решении наша страна должна полностью согласовать позицию с ЕС, как это было и ранее.

Сегодня гражданам РФ не требуется оформлять визы для поездки в Черногорию, если срок их пребывания не превышает 30 дней. Если правительство страны поддержит решение ЕС, то въездные документы придется оформлять даже при краткосрочном визите.



1 марта присоединилась ко всем санкциям Евросоюза, направленным против России в связи с ситуацией на Украине. Тогда в МИД страны пояснили, что продолжают курс полной согласованности с политикой ЕС. Кроме того, в конце марта черногорские власти

Черногория сприсоединилась ко всем санкциям Евросоюза, направленным против России в связи с ситуацией на Украине. Тогда в МИД страны пояснили, что продолжают курс полной согласованности с политикой ЕС. Кроме того, в конце марта черногорские власти сократили срок пребывания граждан РФ в стране без визы до 30 дней против бывших 90 дней.

Ранее россиянам рассказали о сложностях, с которыми им придется столкнуться при получении "шенгена" с 12 сентября. В частности, сумма визового сбора поднялась с 35 до 80 евро. Кроме того, время обработки заявки изменилось с 10 до 15 дней. При необходимости срок рассмотрения могут увеличить до 45 дней. Также Еврокомиссия призвала страны ЕС отказаться от выдачи россиянам многократных виз с длительным сроком действия.



Иллюзия о братских народах

Упрощенный визовый режим между ЕС и РФ перестал действовать с 12 сентября

Правительство Черногории, скорее всего, действительно отменит безвизовый режим для россиян, предположил в разговоре с Москвой 24 политолог Юрий Светов.

"В своем заявлении представитель МИД подчеркивает свою преданность ЕС, это поразительно. Их совершенно не смущает тот факт, что добрые отношения Черногории и России длились веками, еще со времен Романовых. То есть тому, что было на протяжении веков, верным не надо быть, а тут надо быть верным", – подчеркнул эксперт.





Юрий Светов политолог Я думаю, они сделают это. А если учесть, что последнее время отношения между странами (РФ и Черногорией. – Прим. ред.) испортились окончательно, то они точно пойдут на этот шаг.

Политолог напомнил, что после 24 февраля Черногория ввела санкции против России, МИД страны также высказывался о разрыве дипломатических отношений с РФ.

По словам Светова, черногорские власти, скорее всего, пойдут на этот шаг даже в ущерб экономике собственной страны. "Поэтому нам давно пора забыть фразы о братских народах. Сейчас все забыто и эта теория стала иллюзией. Каждая страна действует в своих интересах", – заключил политолог.



Не такая потеря?

За последние годы популярность Черногории среди российских путешественников уменьшилась. Об этом Москве 24 рассказала руководитель туристического агентства, эксперт по туризму Анна Невзорова.





Анна Невзорова руководитель туристического агентства, эксперт по туризму До COVID-19 Черногория была популярна для россиян. Страна привлекала тем, что человек попадал в Европу, но при этом без шенгенской визы. Я знаю, что там большая русскоговорящая община, многие покупали недвижимость и пользовались ей в сезон.

Пандемия коронавируса и непростая внешнеполитическая ситуация развернули туристический поток, продолжила эксперт.

"Сначала был COVID-19, Черногория была закрыта. В прошлом году она открылась, но без прямого авиасообщения, до сих пор попасть туда можно только с пересадкой. В этом году в связи с закрытием границ ситуация усложнилась еще больше", – объяснила турагент.

По словам Невзоровой, из-за этого Черногория стала меньше привлекать российских туристов.





Анна Невзорова руководитель туристического агентства, эксперт по туризму Мало кто готов лететь окольными путями. Стоимость билетов высокая. Путь с пересадками занимает около 26 часов. Это того не стоит. Есть более удобные и открытые для отдыха страны. Поэтому говорить о том, что был огромный турпоток в Черногорию и что он резко закончится с введением виз, я бы не стала.

Невзорова считает, что введение визового режима еще больше ударит по популярности страны среди российских туристов.

