Россия не будет спешить с объявлением ответных мер на визовые ограничения ЕС – МИД

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Россия не будет спешить с объявлением ответных мер на визовые ограничения со стороны Евросоюза, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, Москва никогда не была сторонником ограничения контактов. При этом, подчеркнул Грушко, решение ЕС не останется без ответа.

"Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме не останется без последствий. Мы сами будем решать, будут меры симметричными, асимметричными или какими-то другими, которых в ЕС не ожидают. Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу – это их выбор", – заявил замглавы МИД РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не собирается закрываться от граждан Евросоюза в ответ на решение ЕС приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме. Дипломат подчеркнула, что европейцы могут в любое время приехать на территорию РФ и лично убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности.

По мнению Захаровой, действия ЕС не отвечают интересам самих европейцев. Она заявила, что решение о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме лишено здравого смысла. Дипломат назвала это дискриминацией.

В конце августа страны ЕС достигли договоренности о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель добавил, что министры иностранных дел ЕС поручили ЕК подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами.

Позже еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что все находящиеся на руках у российских граждан шенгенские визы могут быть пересмотрены. По ее словам, сейчас есть менее 1 миллиона многоразовых виз для граждан России.