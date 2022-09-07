МИД не будет рекомендовать отвечать взаимностью на визовые ограничения – Лавров

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Министерство иностранных дел РФ не будет рекомендовать отвечать взаимностью на визовые ограничения, введенные против россиян. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Неделю назад я комментировал решение Евросоюза и сказал, что мы не будем рекомендовать отвечать взаимностью", – приводит слова Лаврова РИА Новости.
Ранее Владимир Путин выступил против того, чтобы "плевком" отвечать на ограничения в выдаче виз. По его словам, Россия не позволит Западу навязывать решения. Кроме того, уточнил российский лидер, не следует ничего делать, что не отвечает интересам государства.
До этого еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что у стран Евросоюза будет право отказывать в визе гражданам России, которые могут нести угрозу для их безопасности. Она выразила уверенность в быстром утверждении Советом Евросоюза данного предложения. Так, по словам Йоханссон, ожидается, что в понедельник, 12 сентября, начнет действовать уже новый визовый режим в отношении РФ.
С 12 сентября ЕС приостановит действие облегченного визового режима с Россией
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