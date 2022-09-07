Путин отреагировал на визовые ограничения против россиян

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Владимир Путин отреагировал на визовые ограничения, введенные против россиян.

Президент РФ выступил против того, чтобы "плевком" отвечать на ограничения в выдаче виз. По его словам, Россия не позволит Западу навязывать решения. Кроме того, уточнил российский лидер, не следует ничего делать, что не отвечает интересам государства.

"Сергей Викторович Лавров (министр иностранных дел России. – Прим. ред.) на меня рассердится, наверное, потому что МИД все время действует зеркально – "нам плюнули, мы тоже должны ответить плевком и так далее, нам визы закрыли, и мы тоже должны закрыть визы". Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что РФ не будет обрезать контакты с Западом, а те, кто там пытается это делать, по его мнению, изолируют сами себя.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что у стран Евросоюза будет право отказывать в визе гражданам России, которые могут нести угрозу для их безопасности. Она выразила уверенность в быстром утверждении Советом Евросоюза данного предложения. Так, по словам Йоханссон, ожидается, что в понедельник, 12 сентября, начнет действовать уже новый визовый режим в отношении РФ.

До этого также сообщалось, что Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. При этом в Совет Евросоюза была внесена инициатива о непризнании загранпаспортов РФ, которые были выданы на освобожденных территориях Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

