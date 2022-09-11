ЕС призвал Швейцарию ввести визовые ограничения для россиян – СМИ

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Евросоюз призвал Швейцарию ввести визовые ограничения для россиян, сообщает издание Watson.

Не исключается, что Цюрих будет вынужден поддержать решение ЕС о приостановке действия договора об упрощенном визовом режиме с Россией.

"Швейцария как ассоциированный член Шенгенского пространства ориентируется на гармонизацию визовой политики в странах Шенгена", – заявили в Государственном секретариате по вопросам миграции (SEM).

Ранее Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Решение вступит в силу с 12 сентября. После этого стоимость визы для россиян составит 80 евро, увеличатся сроки рассмотрения заявок, появится необходимость в дополнительных документах.

Также 9 сентября стало известно, что Евросоюз намерен ввести жесткие ограничения на туристические визы для россиян. Предполагается, что въезд будет предусмотрен только по семейным обстоятельствам и для журналистов.

