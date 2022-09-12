Туроператоры РФ перестали оформлять туристам "шенген" в ряд стран ЕС

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В России представители туристической отрасли прекратили оформление шенгенских виз по некоторым направлениям. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам руководителя АТОР Майи Ломидзе, в настоящее время лишь Финляндия заявила о необходимости личного присутствия заявителя. Однако больше ни одна страна "шенгена" подобного не сообщала.
"Туроператоры оказывают содействие своим клиентам, которые бронируют наземное обслуживание в Европе. Таких клиентов совсем немного. И, видимо, с учетом введенных ограничений, будет еще меньше в обозримом будущем", – отметила Ломидзе.
Как уточнили в туроператоре "Интурист", личное присутствие нужно и для греческих виз.
В компании напомнили, что до этого россияне были вправе обратиться к аккредитованному в визовом центре той или иной страны Евросоюза туроператору, собрать все документы и внести средства за путевку. При этом они получали готовый тур и паспорта с проставленными визами.
"Сейчас, когда нам приходит заявка на тур, например, в Грецию, мы выясняем, есть ли у туриста шенгенские визы. Если нет, то узнаем, есть ли у них запись в визовый центр, чтобы было понятно – успеют ли они визу получить. Если ничего этого нет, то мы вправе аннулировать заявку, потому что туристы получить визу не успеют", – объяснили в "Интуристе".
Там также уточнили, что в случае отказа в визе туроператор возвращает средства за несостоявшееся путешествие. Кроме того, как отметили в компании, на сегодняшний день в рамках визовой поддержки туркомпании оказывают помощь туристам в приобретении ваучера с бронью гостиницы, билетов на самолет и страховки.
Ранее Совет Евросоюза окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
Так, после отмены данная мера предусматривает увеличение стоимости визы до 80 евро и сроков рассмотрения заявки на ее получение. Кроме того, россиянам будет необходимо предоставлять дополнительные документы для запроса визы.
До этого еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что у стран ЕС будет право отказывать в визе россиянам, которые могут нести угрозу для их безопасности. Она выразила уверенность в быстром утверждении Советом ЕС данного предложения. По словам Йоханссон, ожидалось, что новый визовый режим может начать действовать уже в понедельник, 12 сентября.
Между ЕС и РФ перестал действовать упрощенный визовый режим
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