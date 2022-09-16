Момент ДТП с участием хирурга Вячеслава Балкизова попал на видео

Момент ДТП с участием пластического хирурга Вячеслава Балкизова попал на видео. Авария произошла на севере Москвы.

Врач за рулем автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке. Столкнулся с другим автомобилем и вылетел на газон. На кадрах видно, что темный автомобиль хирурга двигался довольно быстро. По всей видимости, водитель намеревался проскочить мимо потока машин, который уже начал движение, следуя правилам. В итоге обе машины повреждены, но медицинская помощь никому из участников аварии не потребовалась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.