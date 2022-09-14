Во Франции жителей эвакуировали из-за лесных пожаров

Во Франции бушуют лесные пожары. Из-за этого пришлось эвакуировать 1 340 жителей. Огонь уже уничтожил больше 3,5 тысяч гектаров леса, взять под контроль его пока не удается.

С пламенем борются почти тысяча спасателей и авиация. Из-за ветра работают в сложных условиях. К пожарам привела сильная жара. По данным французского метеобюро, температура воздуха в ряде районов страны поднялась до рекордно высоких показателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

