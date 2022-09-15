В Москве сотрудник картинг-клуба угнал ночью автомобиль и поехал на нем домой. Инцидент сняла камера видеонаблюдения. На кадрах отчетливо видно, как мужчина взял в руки карт, перетащил его через бортик и забрал.

Как выяснилось позже, он отправился на гоночной мини-машине к своему дому, но в квартиру затащить не смог и спрятал ее в кустах. Молодой человек хотел продать карт, но не успел. Вора задержали стражи порядка. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.