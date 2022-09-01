Сервис "Яндекс.Такси" восстановил работу после фейковых заказов в район Фили

"Яндекс.Такси" восстановил работу агрегатора после фейковых заказов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Утром 1 сентября десятки таксистов поехали в район Фили. Встретились водители около музея-панорамы "Бородинская битва". Там выстроилась длинная вереница машин. Таксисты долго не могли разъехаться.

В данный момент затора в районе нет. На Кутузовском проспекте все свободно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.