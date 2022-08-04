В Москве могут ограничить количество автомобилей такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство Москвы может ввести ограничения на разрешенное количество такси, которые смогут работать в городе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Владимира Макарова.

Действие могут предпринять после одобрения закона о такси, разрешающего подобные ограничения. По словам Макарова, подобное предложение направлено на улучшение качества услуг такси.

"Согласно нашей статистике, у нас 150 тысяч автомобилей такси зарегистрировано, но на линию выходит в действительности в два раза меньше – 80 тысяч автомобилей в день. Часть этих разрешений невостребована, автомобили могут содержаться не в надлежащем состоянии", – сказал Макаров.

По его мнению, если бы власти ввели ограничение на количество автомобилей такси в городе, владельцы содержали бы машины в надлежащем качестве.

Известно, что законопроект должны рассмотреть во втором чтении Госдумы осенью. Кроме того, власти Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя или других граничащих с ними регионов – если между субъектами будет заключено специальное соглашение – получат право устанавливать максимальное количество машин легковых такси, которые будут работать в их регионе.

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