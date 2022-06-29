Росгвардия взяла под охрану водителей такси в Москве

12:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Росгвардия теперь будет охранять водителей такси в Москве, в 14 автомобилях уже установили специальное приложение с тревожной кнопкой, сообщается на официальном сайте Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ.
Отмечается, что кнопку вызова Росгвардии внедрили в мобильное приложение Help driver. Теперь водители, попав в чрезвычайную ситуацию, смогут рассчитывать на помощь вневедомственной охраны.
"При активации кнопки на пульте централизованного наблюдения в режиме реального времени определяется местоположение и направление движения такси", – говорится в сообщении ведомства.
После получения сигнала сотрудники Росгвардии оперативно выезжают на место. Также при активации кнопки начинает работать видеокамера, фиксирующая происходящее в салоне автомобиля.
Такое приложение способно значительно обезопасить жизнь и здоровье водителей такси, которые зачастую становятся жертвами нападения, отметил директор Ассоциации содействия развития таксомоторной отрасли Михаил Михайлов.
Ранее стало известно, что столичный Дептранс поддержал поправки в закон, который регулирует деятельность московского такси.
Изменения предполагают, что ответственность за совершенную аварию, в том числе финансовая, теперь будет распространяться на агрегаторов. Отмечается, что нововведения ждут и водителей: им придется проходить тест на знание города, также они не смогут работать с неоплаченными штрафами или судимостью за тяжкие преступления.
По словам начальника отдела развития таксомоторных перевозок Дептранса Сергея Алексюка, работа агрегаторов такси станет более прозрачной и безопасной.
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