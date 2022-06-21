В Дептрансе Москвы считают, что законопроект о такси сделает прозрачнее работу агрегаторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работа агрегаторов такси станет более прозрачной и безопасной после принятия нового законопроекта о такси, заявил начальник отдела развития таксомоторных перевозок столичного Дептранса Сергей Алексюк.

"Благодаря новому закону о такси, будет понятнее и прозрачнее работа агрегаторов такси. Ответственность за ДТП, в том числе финансовая, теперь будет распространяться на агрегаторов. Поездки для пассажиров станут безопаснее. Если у водителя много штрафов, если он ранее был судим за тяжкие преступления – его не допустят до работы в такси. Транспортный комплекс Москвы поддерживает новый закон потому, что он вводит агрегаторов в правовое поле, устанавливает их ответственность и даёт возможность каждому региону дополнительно устанавливать свои правила. В этой версии законопроекта учли все запросы отрасли и пассажиров такси, которые обсуждались в последние годы", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, данный закон позволит создать региональные реестры перевозчиков такси, а также самих такси со сведениями о машинах.

Таксистами смогут работать самозанятые или по трудовому договору при отсутствии медицинских противопоказаний. Кроме того, после окончания срока лишения права управления авто или административного ареста будет действовать годовой мораторий. Отмечается, что при наличии трех и больше неоплаченных штрафов и отсутствии аттестации водитель не будет допущен к работе.

Ранее Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами.

Новая законодательная норма в случаях тяжких и особо тяжких преступлений также распространяется на водителей автобусов, трамваев и троллейбусов.

Закон распространяется как на граждан России, так и на представителей стран – участниц ЕАЭС. Уже работающие водители обязаны до 1 марта 2023 года передать работодателям справку о наличии или отсутствии судимости.

