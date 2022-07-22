В "Яндекс.Такси" опровергли информацию о машинах без подушек безопасности

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Пресс-служба сервиса "Яндекс Такси" в разговоре с Агентством Москва опровергла информацию о наличии в парке автомобилей Lada Granta без подушек безопасности, которая ранее появилась в СМИ.

"У таксопарков, с которыми сотрудничает наш сервис, нет моделей, о которых вы спрашиваете", – заявили в пресс-службе компании.

Ранее СМИ сообщили, что в сервисе "Яндекс.Такси" появились автомобили Lada Granta без подушек безопасности и ABS. Выпуск таких автомобилей "АвтоВАЗ" наладил в июне из-за нехватки комплектующих. Машины уже начали поступать в российские таксопарки.

До этого стало известно, что тарифы в такси могут отрегулировать по всей России. С таким предложением выступили в Общественной палате. Там посчитали, что сервисы заказа злоупотребляют своими возможностями, когда ставят цену за поездку в дождь в несколько раз выше обычной. Проливной дождь или метель, праздники или утро понедельника – это не причины для высоких цен.