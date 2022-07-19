Тарифы в такси могут отрегулировать по всей России

Тарифы в такси могут отрегулировать по всей стране. С таким предложением выступили в Общественной палате. Там посчитали, что сервисы заказа злоупотребляют своими возможностями, когда ставят цену за поездку в дождь в несколько раз выше обычной. Проливной дождь или метель, праздники или утро понедельника – это не причины для высоких цен.

Предложение установить минимальную планку тарифов несколько лет назад уже вносил столичный Дептранс, но идею отклонила Федеральная антимонопольная служба. Тогда ведомство заявило, что не может быть ни нижней, ни высшей планки тарифов. Теперь законопроекту предстоит пройти второе чтение в Госдуме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.